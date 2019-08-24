MASCALUCIA: INFRANGE FINESTRINO AUTO PER RUBARE UNA BORSA
I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza il 64enne Gaetano RIZZO, del luogo, per il reato di furto aggravato.
L’attività di prevenzione dei reati predatori da parte dell’Arma ha consentito alla pattuglia di bloccare il Rizzo che, dopo aver infranto il finestrino anteriore di una Hyundai i10 parcheggiata in contrada Mompilieri, si era impossessato di una borsa custodita all’interno contenente effetti personali.
La refurtiva, interamente recuperata, è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre l’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.