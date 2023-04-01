MASCALUCIA, INSULTI RAZZISTI DURANTE LA PARTITA, SCOPPIA LA RISSA AL CAMPO, 7 DENUNCIATI

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno denunciato sette uomini, tra i 24 ed i 44 anni, perché ritenuti responsabili di rissa.I fatti erano accaduti giorni orsono presso il campo sportivo comu...

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno denunciato sette uomini, tra i 24 ed i 44 anni, perché ritenuti responsabili di rissa.

I fatti erano accaduti giorni orsono presso il campo sportivo comunale “Bonaiuto Somma”, in occasione dello svolgimento di una partita di calcio tra dilettanti, allorché l’equipaggio di una gazzella era intervenuto in seguito alla richiesta d’intervento di uno spettatore, che notiziava l’operatore alla centrale operativa del verificarsi di una rissa tra gli stessi giocatori e membri dello staff di una delle due squadre.

Al momento dell’arrivo dei Carabinieri gli animi dei contendenti si erano già calmati ma, entrati all’interno dello spogliatoio, i militari hanno riscontrato la presenza di tre calciatori che evidenziavano alcune ferite di natura traumatica, i quali, poi, sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico di Catania da personale del 118.

I giovani sono stati successivamente visitati dai medici che hanno riscontrato su di essi traumi con relative prognosi da due a trenta giorni, quest’ultima diagnosticata ad un giovane originario del Gambia, al quale è stata rilevata la frattura delle ossa nasali.

Sembrerebbe che la causa scatenante della rissa sia stata originata da alcune “espressioni sgradite” a sfondo razziale, poi ulteriormente degeneratesi in atti violenti tra gli appartenenti alle due squadre.

Nel medesimo contesto, inoltre, i Carabinieri hanno provveduto a segnalare alla Questura il presidente di una delle due squadre poiché, in particolare, avrebbe organizzato una manifestazione sportiva senza darne formale comunicazione alla competente autorità di P.S.