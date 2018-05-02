I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza il 40enne Gaetano TROMBINO di Gravina di Catania, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sosta...

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza il 40enne Gaetano TROMBINO di Gravina di Catania, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

MASCALUCIA: Nascondeva in casa 1,5 Kg di marijuana, pregiudicato in manette

kg 1,5 di, in parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio

1 bilancino digitale di precisione;

Vario materiale utile al confezionamento della droga.

Concludendo una breve ma proficua attività info-investigativa i militari hanno fato irruzione nell’abitazione dell’uomo luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato:

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.