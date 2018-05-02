95047

MASCALUCIA: Nascondeva in casa 1,5 Kg di marijuana, pregiudicato in manette

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza il 40enne Gaetano TROMBINO di Gravina di Catania, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

02 maggio 2018 13:43
I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza il 40enne Gaetano TROMBINO di Gravina di Catania, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Concludendo una breve ma proficua attività info-investigativa i militari hanno fato irruzione nell’abitazione dell’uomo luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato:

  • kg 1,5 di, in parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio
  • 1 bilancino digitale di precisione;
  • Vario materiale  utile al confezionamento della droga.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

