MASCALUCIA: PERDE IL CONTROLLO, AUTO SI RIBALTA

A cura di Redazione Redazione
19 giugno 2019 12:26
News
FLASH

Incidente questa mattina intorno alle ore ª Mascalucia in via Pulei la strada che collega a Nicolosi.

Un auto,  una Lancia Musa, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andato a ha sbattere sul muretto carreggiata, finendo la sua corsa al centro della carreggiata ribaltandosi.

Miracolosamente, per l occupante dell’autovettura niente di grave, prontamente soccorsi da un ambulanza del 118 intervenuta sul posto.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Catania,  per mettere in sicurezza il veicolo, la Polizia Municipale di Mascalucia per i rilievi e  l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

Disagi nella circolazione

