MASCALUCIA: PERDE IL CONTROLLO, AUTO SI RIBALTA
FLASHIncidente questa mattina intorno alle ore ª Mascalucia in via Pulei la strada che collega a Nicolosi.Un auto, una Lancia Musa, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicol...
FLASH
Incidente questa mattina intorno alle ore ª Mascalucia in via Pulei la strada che collega a Nicolosi.
Un auto, una Lancia Musa, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andato a ha sbattere sul muretto carreggiata, finendo la sua corsa al centro della carreggiata ribaltandosi.
Miracolosamente, per l occupante dell’autovettura niente di grave, prontamente soccorsi da un ambulanza del 118 intervenuta sul posto.
Sul posto i Vigili del Fuoco di Catania, per mettere in sicurezza il veicolo, la Polizia Municipale di Mascalucia per i rilievi e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.
Disagi nella circolazione