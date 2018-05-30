MASCALUCIA: Picchia la ex in strada dopo aver preso a mattonate l’auto del nuovo compagno della donna

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza un 49enne di Misterbianco, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori, lesioni personali e danneggiamento.

Una lunga convivenza dalla quale erano nati due figli, oggi di 4 e 12 anni, per poi giungere alla prime incomprensioni, i frequenti litigi sfociati quasi sempre in violenze verbali e fisiche che alcuni mesi fa hanno fatto dire alla donna: <<basta è finita>>!

Una decisione unilaterale mai accettata dall’uomo il quale, venuto a conoscenza di una nuova relazione sentimentale intrapresa dalla donna con un nuovo compagno, l’altra sera li ha seguiti in auto fino a Mascalucia ed appena questi hanno parcheggiato la macchina per poi allontanarsi si è armato di mattone iniziando a colpire violentemente il mezzo.

Il fragore creato dai colpi inferti all’auto ha richiamato l’attenzione della coppia che tornata indietro è stata accolta “calorosamente” dal reo il quale, prima ha picchiato la donna per poi azzuffarsi con l’altro uomo giunto in difesa della compagna.

Grazie alla telefonata fatta da un passante ai carabinieri, la pattuglia della locale Tenenza è potuta intervenire in tempo utile per dividere i contendenti ed ammanettare l’aggressore.

La donna è stata medicata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Paternò dove i sanitari le hanno diagnosticato “distorsione rachide cervicale, contusione spalla sinistra ed escoriazioni sparse al soma secondario” lesioni guaribili in cinque giorni.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.