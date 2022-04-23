MASCALUCIA, RUBANO AUTO, MA RIMANGONO SENZA BENZINA E VENGONO BECCATI DAI CARABINIERI

Si erano recati con l'auto di uno di loro per rubare una Fiat 500 a Mascalucia.La vettura con cui erano arrivati doveva servire a 'spingere' quella oggetto del furto, ma sono rimasti senza benzina ed...

Si erano recati con l'auto di uno di loro per rubare una Fiat 500 a Mascalucia.

La vettura con cui erano arrivati doveva servire a 'spingere' quella oggetto del furto, ma sono rimasti senza benzina ed hanno dovuto rinunciare.

E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania a due presunti ladri, di 27 e 30 anni, ai quali carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno notificato un'ordinanza cautelare per furto aggravato. Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto per il primo e l'obbligo di dimora nel comune di residenza per il secondo.

Il trentenne è stato anche indagato per simulazione di reato: costretto a lasciare la sua auto rimasta senza benzina sul luogo del reato ne ha denunciato il furto ai carabinieri. La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita anche attraverso la visione di filmati di telecamere di sicurezza della zona e al rilievo delle impronte digitali sull'auto rubata. (ANSA).