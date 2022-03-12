MASCALUCIA: SANZIONATO IL TITOLARE DI UN PANIFICIO CHE NON AVEVA CONTROLLATO IL POSSESSO DEL GREENPASS A TRE CLIENTI, ANCHE LORO MULTATI PERCHÉ NE ERANO PRIVI

l rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia ancora in atto ha visto impegnati i militari della compagnia di Gravina di Catania in un servizio finalizzato alla verifica del...

l rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia ancora in atto ha visto impegnati i militari della compagnia di Gravina di Catania in un servizio finalizzato alla verifica del green pass e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Negli ultimi giorni le attività di controllo sull’osservanza delle norme hanno consentito ai militari della compagnia di Gravina di Catania di controllare il green pass a oltre 200 persone e di procedere all’accertamento in 45 attività commerciali delle diverse categorie commerciali.

Nel comune di Mascalucia in particolare è stato contravvenzionato il titolare di un panificio in quanto ometteva di controllare il possesso del green pass a tre avventori, poi sanzionati perché ne erano sprovvisti.