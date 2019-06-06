MASCALUCIA: SCONTRO TRA DUE AUTO, 2 FERITI

Incidente stradale a Mascalucia tra la via Cristoforo Colombo e la via Santa Margherita.Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, tra due auto, esattamente una Nissan Micra ed una Opel Corsa...

Incidente stradale a Mascalucia tra la via Cristoforo Colombo e la via Santa Margherita.

Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, tra due auto, esattamente una Nissan Micra ed una Opel Corsa, quest'ultima, per cause in via d'accertamento è andata a sbattere violentemente contro un muro.

Nel violento impatto si registrano due ragazze feriti che sono stati soccorso dai sanitari del 118 subito intervenuti e trasferiti all'ospedale , dove sono stati sottoposti alle cure mediche necessarie.

Sul posto presenti la polizia locale, i sanitari del 118 e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.