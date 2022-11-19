MASCALUCIA. SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITA
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 19 Novembre 2022 a Mascalucia.
Il sinistro che ha coinvolto due autovetture, una Peugeot ed una Jeep Renegade, è accaduto in via Del Bosco, la strada che collega Nicolosi con Masclaucia.
Violento è stato lo scontro tanto da fa scoppiare l'airbag nelle autovetture, ferita la conducente della
Peugeot che è stata soccorso è trasferita all'ospedale per le cure del caso.
Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.
Sul posto per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica la Polizia Municipale
Il traffico nel tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti.