MASCALUCIA. SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITA

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 19 Novembre 2022 a Mascalucia.Il sinistro che ha coinvolto due autovetture, una Peugeot ed una Jeep Renegade, è accaduto in via Del Bosco...

A cura di Redazione 19 novembre 2022 18:25

