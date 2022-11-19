95047

MASCALUCIA. SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITA

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 19 Novembre 2022 a Mascalucia.Il sinistro che ha coinvolto due autovetture, una Peugeot ed una Jeep Renegade, è accaduto in via Del Bosco...

A cura di Redazione Redazione
19 novembre 2022 18:25
MASCALUCIA. SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITA -
Dintorni
Condividi

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 19 Novembre 2022 a Mascalucia.

Il sinistro che ha coinvolto due autovetture, una Peugeot ed una Jeep Renegade, è accaduto in via Del Bosco, la strada che collega Nicolosi con Masclaucia.

Violento è stato lo scontro tanto da fa scoppiare l'airbag nelle autovetture, ferita la conducente della
Peugeot che è stata soccorso è trasferita all'ospedale per le cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Sul posto per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica la Polizia Municipale

Il traffico nel tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047