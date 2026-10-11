Mascalucia, scontro tra moto BMW e auto in via Roma: motociclista ferito

Incidente sabato sera intorno alle 22. Coinvolte una BMW e una Suzuki Swift. Sul posto i Carabinieri.

MASCALUCIA – Incidente stradale nella tarda serata di ieri, sabato 10 ottobre, lungo via Roma, a Mascalucia, dove una motocicletta BMW e un'autovettura Suzuki Swift sono rimaste coinvolte in uno scontro.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 22, lungo una delle strade del centro abitato. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione, provocando il ferimento del conducente della motocicletta.

Secondo le prime informazioni raccolte, ad avere la peggio sarebbe stato proprio il motociclista. Al momento, tuttavia, non sono disponibili informazioni precise sulle sue condizioni di salute né sull'entità delle ferite riportate.

A seguito dell'impatto, la motocicletta BMW è rimasta riversa sull'asfalto, con diversi componenti danneggiati e alcuni detriti sparsi sulla carreggiata. Sul posto è stato inoltre presente un mezzo per il recupero dei veicoli.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto e chiarire l'esatta dinamica della collisione.