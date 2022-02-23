MASCALUCIA. SENZA GREEN PASS ALL’INTERNO DELL’UFFICIO POSTALE, SANZIONATO

Nell’ambito delle attività svolte per garantire il rispetto delle disposizioni governative in merito al contenimento della diffusione epidemica, i militari della Compagnia di Gravina di Catania hanno...

Nell’ambito delle attività svolte per garantire il rispetto delle disposizioni governative in merito al contenimento della diffusione epidemica, i militari della Compagnia di Gravina di Catania hanno effettuato numerosi di servizi di controllo finalizzati alla verifica del possesso della certificazione “green pass”, oltre che all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sono state oltre 381 le persone controllate e 62 le attività commerciali sottoposte complessivamente a verifica, tra le quali bar, rivendite alimentari, ristoranti, palestre e centri scommesse.

Nel comune di Mascalucia un uomo è stato sanzionato perché, in assenza del possesso della certificazione, si trovava all’interno dell’ufficio postale per il disbrigo di operazioni allo sportello.