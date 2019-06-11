MASCALUCIA: SPACCATA AL NEGOZIO, LO SFOGO DEL TITOLARE SU FACEBOOK
A cura di Redazione
11 giugno 2019 20:27
Spaccata ai danni del negozio Vanità a Mascalucia, questa notte.
Ignoti hanno infranto la vetrata o e, una volta dentro, si sono impossessati di vari capi di abbigliamento per poi darsi alla fuga.
Le foto del colpo sono stati postati su Facebook dal titolare del negozio.
"Solo una parola: SCHIFO. Cercatevi un lavoro onesto invece di rovinare la gente che tutti i giorni si alza per poter portare un pezzo di pane a casa”