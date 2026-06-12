Mascalucia, studente di 17 anni trovato a scuola con un coltello nello zaino: denunciato.

L'intervento dei Carabinieri è scattato dopo la segnalazione di alcuni studenti. L'arma è stata sequestrata e il minorenne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

La tempestiva collaborazione tra istituzioni scolastiche e Forze dell'Ordine ha consentito di gestire con rapidità e sicurezza un episodio verificatosi all'interno di un istituto superiore del territorio, dove un minorenne è stato trovato in possesso di un coltello custodito nel proprio zaino.

La vicenda ha avuto origine quando alcuni studenti hanno segnalato al personale scolastico la presenza dell'arma nella disponibilità del ragazzo.

La scuola ha quindi richiesto l'intervento dei Carabinieri della Tenenza di Mascalucia che, in pochi minuti, hanno raggiunto l’istituto, dove hanno individuato il giovane, un 17enne residente a Pedara, che nel frattempo era stato convocato negli uffici della vicepresidenza alla presenza dei genitori e dei docenti.

I militari dell’Arma hanno recuperato il coltello, lungo complessivamente circa 19 centimetri e custodito in una guaina di plastica, che era stato introdotto all'interno dell'istituto e conservato nello zaino dello studente, procedendo quindi al sequestro dell'arma.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale il minorenne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di coltello, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

La sinergia tra scuola e Carabinieri si è rivelata determinante per affrontare la situazione con equilibrio, garantendo la serenità dell'ambiente scolastico e la sicurezza degli studenti.