MASCALUCIA: TAMPONAMENTO FRA 3 AUTO IN VIA TREMESTIERI, UN FERITO

Brutto incidente questa sera, intorno alle ore 21 in via Tremestieri, nei pressi del centro commerciale, in territorio di Mascalucia.

Il bilancio è di tre veicoli coinvolti ed una persona ferita, secondo le prime informazioni in modo non grave, che è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all'ospedale per accertamenti sanitari.

Sul posto i Carabinieri di Gravina di Catania e di Mascalucia per i rilievi e la regolazione del traffico, e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

La circolazione ha subito notevoli rallentamenti per circa un’ora, il tempo necessario per i vari rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti