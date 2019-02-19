MASCALUCIA: VÌOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA EX MOGLIE, ARRESTATO

I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato F.M., di anni 62, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Messina.L’uomo, già destinatario di una misura cautelare che...

I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato F.M., di anni 62, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Messina.

L’uomo, già destinatario di una misura cautelare che gli imponeva di non avvicinarsi alla ex moglie, ne ha violato più volte le prescrizioni, recandosi nel paesino della provincia di Messina dove la donna risiede per continuare nella sua azione persecutoria.

Le denunce della vittima e i successivi riscontri investigativi dei carabinieri del posto, hanno convinto i giudici ad inasprirne la misura cautelare con conseguente arresto e sottoposizione agli arresti domiciliari del reo.