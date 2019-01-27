MASTERCHEF 2019: UNA CATANESE TRA I CONCORRENTI DELL’OTTAVA EDIZIONE

Conclusasi l’edizione speciale a fini benefici che ha visto il ritorno tra i fornelli di alcuni dei concorrenti più amati delle passate edizioni, ‘MasterChef‘ torna alle origini con l’ottava edizione...

Nella prima puntata abbiamo assistito a tre prove che hanno condotto alla scrematura degli aspiranti cuochi ed alla formazione della classe di concorrenti che quest’anno si giocherà il titolo. A guidare i cuochi nelle prossime settimane ci saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Joe Bastianich che per la prima volta saranno affiancati da Giorgio Locatelli, sostituto di Antonia Klugmann.

Come sempre la classe di Masterchef è formata da concorrenti che hanno un background, vita, età e professioni differenti, l’unica cosa che li accomuna è la passione per la cucina ed il desiderio di diventare dei professionisti. Conosciamo quindi i concorrenti con qualche informazione sommaria sulla loro vita: partiamo dal più giovane che è Federico Penzo, 20enne pescatore di Chioggia, poco più grandi di lui (entrambi 22enni) sono Samuele Cesarini, macellaio di San Marino, e Virginia Fabbri, studentessa di Giurisprudenza di Urbino. A concludere il lotto dei giovanissimi c’è Gilberto Neirotti (23 anni), anche lui studente di Giurisprudenza ma a Verona.

La lista di concorrenti continua con ragazzi giovani ma con un minimo di esperienza in più dei precedenti: Salvatore Cozzitorto (30 anni), comandante di navi cargo a Porto Empedocle, Valeria Raciti (31 anni) segretaria amministrativa di Catania, Alessandro Bigatti (33 anni) impiegato di Lodi, Guido Fejles (33 anni) praticante avvocato di Cambiano, Paola Chiaraluce (36 anni) product manager di Modica, Giuseppe Lavecchia (venditore ambulante di Salice terme di 35 anni), Gerry Alotta (37 anni) maniscalco di Busto Arsizio, Giovanni Venditti, studente di medicina di Napoli di 37 anni, ed il coetaneo Verando Zappi, responsabile marketing di Viterbo.

Infine, ma solo per l’ordine scelto per presentarli, ci sono: l’operaia di Tolmezzo Gloria Clama (40 anni), la commessa di Positano Tiziana Rispoli (42 anni), l’architetto di Rivazzano Terme Loretta Rizzotti (51 anni), il gommista di Castellana Grotte Vito Tauro (51 anni), la casalinga di Cene Caterina Guardi (53 anni), l’artigiana di Castelfranco Veneto Tiziana Bortolon (53 anni) e dulcis in fundo Anna Martelli, pensionata di Peschetto Torinese di 72 anni.