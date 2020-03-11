MATTARELLA NOMINA COMMENDATORE GENNARO ARMA, "EROE" DELLA DIAMOND PRINCESS

"In considerazione del suo esemplare comportamento", il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito motu proprio l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al...

"In considerazione del suo esemplare comportamento", il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito motu proprio l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al comandante della Diamond Princess Gennaro Arma. La nave era rimasta ferma al porto di Yokohama dopo il suo approdo il 4 febbraio scorso, a causa della presenza a bordo di passeggeri positivi al Covid-19.

L'evacuazione della nave era poi iniziata il 27 febbraio e si e' conclusa il 2 marzo. Arma e' stato l'ultimo a lasciare la Diamond Princess.

(ITALPRESS)