MATTEO BASSETTI INSEGUITO E MINACCIATO DA NO VAX, DENUNCIATO

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato ieri sera un genovese di 46 anni per il reato di minacce gravi.

L’uomo ha visto passeggiare per strada il noto infettivologo genovese, Professor Matteo Bassetti, e, filmando con il suo telefonino tutta la scena, lo ha inseguito minacciandolo con frasi offensive; in particolare il 46enne a più riprese urlava: “ci ucciderete tutti con i vaccini e ve la faremo pagare!!!!”

Il professore, allontanandosi dal suo inseguitore, ha chiamato la Polizia consentendo così ad una pattuglia della Digos e ad una volante dell’UPG di bloccare il genovese.

Alla scena ha assistito anche un passante che ha confermato sia la dinamica dei fatti che le ingiurie e le minacce indirizzate al Professor Bassetti.

L’uomo, incensurato, è stato così denunciato.

Sono altresì in corso di definizione gli accertamenti volti all’identificazione degli autori di diversi episodi di ingiurie e minacce perpetrati nei confronti del Professor Bassetti nei mesi scorsi a mezzo telefono e piattaforme social a cura della DIGOS e della Polizia Postale.