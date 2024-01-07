MATTEO BASSETTI: “QUESTA È LA PEGGIORE STAGIONE INFLUENZALE DEGLI ULTIMI 15 ANNI”

"Stiamo vedendo un aumento importante dei casi, è la peggiore stagione influenzale mai vista negli ultimi 20 anni, cioè da quando si è iniziato a contarne i casi. L'incidenza è molto alta per l'influe...

"Stiamo vedendo un aumento importante dei casi, è la peggiore stagione influenzale mai vista negli ultimi 20 anni, cioè da quando si è iniziato a contarne i casi. L'incidenza è molto alta per l'influenza e le sindromi influenzali respiratorie, non per il covid ma per tutto il resto. Per moltissimi il Capodanno è stato più che col botto, un Capodanno virale".

Lo ha scritto sui social il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Molte persone - spiega Bassetti - ai primi sintomi hanno effettuato il tampone per il covid, risultando negative, allora hanno continuato a effettuare una vita "normale" ma erano affette da influenza.

In ogni caso, Bassetti ribadisce l'inutilità di assumere gli antibiotici: "Dopo due giorni di febbre spesso vengono prescritti gli antibiotici, ma è un errore. Le infezioni virali non si curano con gli antibiotici, rischiamo di far diventare i batteri sempre più forti e più resistenti. Evitiamo di imbottirci di farmaci".