MATTEO MESSINA DENARO DIVENTA VIRALE SUI MEME NEL WEB

E' diventato virale Matteo Messina Denaro sul web non solo per le notizie che lo riguardano, ma perchè video, foto e audio sul suo arresto sono diventati meme, clip e vignette che rimbalzano su milioni di cellulari soprattutto di giovanissimi che forse non sapevano neanche chi fosse.

Su Facebook e Instagram sono apparsi oltre a decine di profili intestati al boss mafioso con le nuove foto del suo volto anche quelli col nome dell'alias "Andrea Bonafede" ma con la foto di Matteo.

Subito dopo l'arresto, lunedì scorso, è girata sui telefonini la fotografia della clinica Maddalena con il feedback di Messina Denaro: una stella su 5 col commento firmato "esperienza negativa. Non tornerò sicuramente".

Poi la pubblicità "Denaro e Gabbana" con il vestiario del mafioso, montone, maglia, camicia, cappello e occhiali e i relativi prezzi. Quindi è stato veicolato, con i più svariati titoli, il selfie che raffigura il boss con uno dei chirurghi che l'ha operato per le metastasi al fegato. La foto scattata dopo o prima dell'operazione nel maggio 2021 dal sanitario della Maddalena era stata girata dopo l'arresto ad alcuni familiari e suoi colleghi che poco a poco l'hanno diffusa mandandola nella galassia del web. La direzione della clinica ha richiamato all'ordine il medico e sta valutando iniziative giudiziarie per chi utilizza la foto o fa commenti "inappropriati".

Il mondo di Tik Tok è in delirio: con i video dell'arresto vengono realizzati meme e clip ironiche.

Soprattutto impazza quello con l'audio del carabiniere che chiede immediatamente dopo il fermo come ti chiami? E il boss risponde: l'ho detto Matteo Messina Denaro, ridillo, Matteo Messina Denaro.

Le fotografie dell'ex latitante ricercato per 30 anni, modificate con l'app "Sticker maker", sono la base di messaggi su wa. Con Wombo la fotografia si anima e con le basi musicali Messina Denaro diventa cantante con le hit musicali più svariate.

Gira inoltre sui cellulari, inoltrato via Wa, l'audio di alcune delle donne che con Matteo Messina Denaro condividevano alcuni momenti durante l'attesa per entrare al day hospital della Maddalena per fare chemioterapia o in altri reparti. In una registrazione si sente una signora che in una chat dice: "Ragazze voi ci ridete ma io con questo ci sono andata a prendere il caffè. La ragazza che era con me nel gruppo che faceva terapia piange ed è traumatizzata perchè l'ultimo messaggio l'ha mandato a lei.

Si era instaurato un rapporto con questo signore, era troppo sensibile e amorevole, aveva regalato olio a tutti. Diceva di avere quest'azienda di olive. Una persona che guardandola e ricordando la sensibilità che aveva c'è da rimanere scioccati. Facevamo terapia tutti insieme prendevamo il caffè, lui si metteva a disposizione per ogni cosa. Avevamo capito che era un personaggio perchè si metteva cappelli, occhiali… Il mio numero di telefono non gliel'ho mai dato ma con le altre due amiche si sentivano via messaggi". Sarà vero o falso?

Intanto il Matteo Messina Denaro dei meme impazza sui social.