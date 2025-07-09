MATTINATA DIFFICILE PER CHI VIAGGIA VERSO CATANIA: CODE CHILOMETRICHE SULLA SUPERSTRADA 121

Fortunatamente non si tratta di alcun incidente, ma i lavori in corso nei pressi dello svincolo di immissione dalla superstrada alla tangenziale di Catania stanno creando pesanti disagi alla circolazi...

Fortunatamente non si tratta di alcun incidente, ma i lavori in corso nei pressi dello svincolo di immissione dalla superstrada alla tangenziale di Catania stanno creando pesanti disagi alla circolazione.

Dalle prime ore di questa mattina, numerosi automobilisti segnalano lunghissime code, che attualmente (ore 08:30) raggiungono una lunghezza di circa 5 chilometri.

Le code iniziano nei pressi dello svincolo di Belpasso, nella zona industriale, e si sviluppano in direzione del capoluogo etneo.

Il traffico risulta fortemente rallentato, con veicoli incolonnati e tempi di percorrenza sensibilmente aumentati. La situazione è resa ancora più critica dall’orario di punta, che vede un elevato flusso di mezzi in ingresso a Catania, soprattutto da parte di pendolari e lavoratori.

Al momento non risultano deviazioni ufficiali, ma si consiglia vivamente agli automobilisti di prendere in considerazione percorsi alternativi, laddove possibile, o di posticipare gli spostamenti nelle ore successive.

Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore sull'evoluzione della situazione e sull’eventuale durata dei lavori in corso.