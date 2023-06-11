MATURITÀ 2023,PUBBLICATI I NOMI DEI COMMISSARI ESTERNI. ECCO IL MOTORE DI RICERCA

E' tutto pronto per dare avvio alla Maturità 2023: questa mattina sono stati pubblicati i nominativi dei tre commissari esterni dell'Esame di Stato sulla piattaforma ministeriale Sidi che contiene le...

E' tutto pronto per dare avvio alla Maturità 2023: questa mattina sono stati pubblicati i nominativi dei tre commissari esterni dell'Esame di Stato sulla piattaforma ministeriale Sidi che contiene le informazioni su tutte le 14.000 commissioni per le prove dell'anno 2023-2024. La commissione torna ad essere composta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni).

I nomi dei presidenti si conoscono dal 4 maggio. Le commissioni si riuniranno il 19 giugno alle ore 8,30, prima riunione plenaria.

Il 21 e 22 giugno prossimi 470.000 studenti affronteranno le due prove scritte, predisposte a livello ministeriale e inviate tramite plico telematico alla medesima ora in tutte le scuole. Le prove scritte saranno seguite, tra la fine di giugno e le prime due settimane di luglio, dall’ultima prova del colloquio.

Sarà vietato l’uso dei telefoni cellulari, smartphone, smartwatch e qualsiasi apparecchiatura che potrebbe collegarsi con l’esterno o l’interno dell’edifico scolastico.

Gli studenti possono conoscere la composizione delle commissioni d'esame e iniziare a cercare informazioni sui docenti esterni. È possibile consultare i nomi dei docenti esterni attraverso il motore di ricerca dedicato alle commissioni della maturità sul sito del Ministero.

Ecco il link al Motore di Ricerca delle Commissioni dell'esame di Stato a.s. 2022/23.