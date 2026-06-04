Maturità 2026, pubblicate le commissioni: studenti già a caccia dei nomi dei commissari

Oltre 527 mila candidati si preparano agli Esami di Stato. Il 18 giugno il via con la prova di Italiano, mentre online sono già consultabili le commissioni.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili le commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Gli studenti e le famiglie possono consultare l’elenco completo attraverso il motore di ricerca ufficiale al link: https://matesami.pubblica.istruzione.it/.

Quest’anno parteciperanno complessivamente 527.607 candidati, suddivisi in 513.479 interni e 14.128 esterni. Le commissioni istituite ammontano a 13.989, con un totale di 27.884 classi coinvolte.

La ripartizione degli studenti per tipologia di istituto mostra 273.854 maturandi nei licei, 167.136 negli istituti tecnici e 86.617 nei professionali. Ogni commissione è composta da un presidente esterno, due commissari esterni e due commissari interni all’istituto.

Il calendario delle prove comincerà giovedì 18 giugno alle ore 8.30 con lo scritto di Italiano, obbligatorio per tutti gli indirizzi. La seconda prova, specifica per ciascun percorso di studio, è prevista per venerdì 19 giugno.

Seguirà il colloquio orale, che verterà su quattro materie e servirà a valutare il profilo educativo, culturale e professionale di ogni candidato, verificando anche il grado di responsabilità e maturità raggiunto.

Il Ministero ha messo a disposizione una pagina informativa dedicata agli Esami di Maturità, utile a studenti, famiglie e personale scolastico, consultabile qui: https://www.istruzione.it/esami-di-primo-e-secondo-ciclo-2025-2026/index.html.