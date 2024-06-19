MATURITÀ: GAETANO UNICO STUDENTE A USTICA SOSTIENE PRIMA PROVA

Emozionato ma pronto a superare questo traguardo "Dopo questo esame vorrò rimanere nell'isola che amo tanto, e lavorare nel settore del turismo.Il rapporto con questa terra e con il mare per me è molt...

Emozionato ma pronto a superare questo traguardo "Dopo questo esame vorrò rimanere nell'isola che amo tanto, e lavorare nel settore del turismo.

Il rapporto con questa terra e con il mare per me è molto forte e indissolubile".

Camicia azzurra con le maniche corte e zaino sulle spalle Gaetano Caminita che compirà 19 anni il prossimo 22 giugno ha sostenuto gli esami di maturità "in solitaria" in una classe vuota dell'istituto tecnico economico Saveria Profeta" a Ustica.

Ed è proprio qui che il 19enne ha frequentato le lezioni sin da piccolo. Stamattina è stato l'unico studente di quinto anno alle prese con la prova di Italiano.

"Ho scelto la traccia su Profili, selfie e blog, ho potuto raccontare la mia esperienza. Anche le altre tracce sono state interessanti". Domani affronterà la prova di Economia. È arrivato a scuola in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'esame di Stato fissata per le 8.30.

Un evento eccezionale per l'isola e in generale per il mondo della scuola a cui è stato presente il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, il dirigente dell'Ambito territoriale di Palermo Luca Gatani e il dirigente scolastico Giusto Catania.

Caminita è uno dei 46.291 giovani di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.952) e di scuole paritarie (4.340) che stanno affrontando la maturità per l'anno scolastico 2023/24 in Sicilia.

Delle 32 ore settimanali previste all'istituto Caminita ne ha frequentate la metà come unico studente di una classe, l'altra metà insieme ad altri otto tra studentesse e studenti di quarto anno.