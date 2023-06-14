MATURITÀ, IN SICILIA OLTRE 48MILA AFFRONTERANNO GLI ESAMI

In Sicilia sono oltre 48 mila gli studenti delle scuole superiori statali (43.435) e di paritarie (5.145) che il 21 giugno, dalle 8.30, affronteranno la prima prova degli esami di Stato, con una minim...

In Sicilia sono oltre 48 mila gli studenti delle scuole superiori statali (43.435) e di paritarie (5.145) che il 21 giugno, dalle 8.30, affronteranno la prima prova degli esami di Stato, con una minima flessione dello 0,87 per cento rispetto all'anno precedente.

Le prove torneranno a svolgersi con le modalità pre-pandemia: il 22 giugno ci sarà la seconda prova scritta, il 27 l'eventuale terza prova scritta e si concluderanno con i colloqui orali multidisciplinari.

I dati sono stati diffusi dall'Ufficio scolastico regionale.

Dei 48.580 candidati siciliani - 46.353 interni e 2.227 esterni - sono 24.370 quelli che si presenteranno alla prova nei licei, 15.430 negli istituti tecnici e 8.780 nei professionali.

Degli oltre 43 mila maturandi delle statali, Palermo e Catania sono le province in cui si concentra il maggior numero, con rispettivamente 10.168 e 9.821 giovani. Seguono Messina (5.207), Agrigento 4.050 e Trapani 4.023. A Siracusa e provincia saranno 3.375, Caltanissetta 2.733, Ragusa 2.715 e infine Enna 1.323. Degli oltre cinquemila studenti delle paritarie, il maggior numero si concentra nelle province di Palermo (1.670), Catania (1.119) e Agrigento (876).

Il calo maggiore, rispetto all'anno precedente, si registra nella provincia di Agrigento che, con i suoi complessivi 4.926 maturandi, tra scuole statali e paritarie, attesta una diminuzione del 4,44 per cento del numero di giovani che affronteranno gli Esami di Stato. Seguono Enna (-3,93 per cento) e Messina (-2,51 per cento).

Tra i licei, è lo scientifico che conta il maggior numero di maturandi (6.885) insieme allo scientifico opzione scienze applicate (2.582), seguono classico (3.959), scienze umane (3.167) e scienze umane opzione economico sociale (1.060) e linguistico (3.036). Si presenteranno agli esami 342 ragazzi della sezione del liceo musicale e coreutico e 84 della sezione coreutica triennio.

Tra gli istituti tecnici è l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing ad avere il maggior numero di maturandi (3.115), segue turismo con 2.049, informatica e telecomunicazioni con 1.703. Il picco tra gli istituti professionali si trova nell'indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera con 4.504 maturandi. (ANSA).