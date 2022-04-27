MAURIZIO COSTANZO, «IN PLATEA AL PARIOLI PER MIO SHOW ANCHE IL MAFIOSO LATITANTE MESSINA DENARO»
“In platea qui al Parioli tra il pubblico, ad assistere al mio show, ci fu una volta anche il boss latitante della mafia Matteo Messina Denaro! Mi hanno fatto vedere dopo le foto…”.
“Magari lo show gli sarà piaciuto, si sarà divertito…”, chiosa Costanzo.
Sono 40 candeline per il Maurizio Costanzo Show, domani mercoledì 27 aprile 2022 (in seconda serata su Canale 5) il giornalista e conduttore festeggerà il ragguardevole traguardo del suo talk.
Insieme a lui sul palco, a celebrare l’evento, degli ospiti di riguardo. Da Mara Venier che ritroverà i colleghi Rai Carlo Conti e Drusilla Foer, prossimi a condurre i David di Donatello. Michele Santoro, che insieme a Costanzo condusse nel 1991, la maratona evento Mediaset-Rai contro la mafia. Enrico Mentana, che intervisto’ Costanzo nel 1998, in occasione dello speciale ‘I tre tenori’, i pionieri della Tv Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello.
Ci saranno inoltre Enrico Papi, Giuseppe Cruciani, Eva Robin’s, Gabriella Germani, il Prof. Francesco Vaia, Direttore Generale dell’Istituto Spallanzani di Roma e la Banda musicale della Polizia.