MAURIZIO COSTANZO, MARIA DE FILIPPI RICEVE LE CONDOGLIANZE MA C’È CHI LE CHIEDE PURE UN SELFIE
Seconda giornata di visite nella camera ardente allestita per salutare Maurizio Costanzo, al Campidoglio di Roma. La moglie Maria De Filippi è arrivata intorno alle 12.30 e si è intrattenuta a lungo davanti al feretro.
Maria De Filippi si è intrattenuta davanti al feretro in dignitoso silenzio, stringendo la mano a chiunque si avvicinasse per farle le condoglianze. Ma c'è chi è andato oltre, chiedendo alla vedova di Maurizio Costanzo di scattare un selfie come ricordo.
Tanto è bastato per scatenare una bufera sui social.
L'immagini che stanni facendo discutere mostra il momento in cui dei fans soni andati da Maria De Filippi a chiedere di scattare insieme una foto nella sala del Campidoglio (con il feretro accanto) dove centinaia di persone sono in coda per rendere l'ultimo saluto al giornalista.
La richiesta del selfie da parte di un partecipante è stata ampiamente denunciata sui social, ritenuta dagli utenti «inopportuna e fuori contesto».
I funerali di Maurizio Costanzo si terranno nella giornata di domani, lunedì 27 febbraio, alla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.