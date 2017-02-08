95047

Mauro Mangano si ricandida, venerdi l’ufficializzazione

Comunicato stampa diramato dal Sindaco:Venerdì 10 febbraio, alle ore 17,30, presso la Biblioteca comunale G. B. Nicolosi di Paternò, si svolgerà un incontro pubblico in cui verrà ufficializzata la can...

09 febbraio 2017 00:54
Comunicato stampa diramato dal Sindaco:

Venerdì 10 febbraio, alle ore 17,30, presso la Biblioteca comunale G. B. Nicolosi di Paternò, si svolgerà un incontro pubblico in cui verrà ufficializzata la candidatura del sindaco in carica Mauro Mangano alle prossime elezioni amministrative. L'incontro sarà un'occasione per iniziare ad illustrare programmi futuri e traguardi raggiunti.

