Maxi allerta alimentare: ritiro urgente di Miele Ambrosoli per rischio chimico, l’avviso del Ministero e i lotti coinvolti

Un maxi richiamo di confezioni di Ambrosoli è stato annunciato oggi dal Ministero della Salute per un possibile rischio chimico dovuto alla presenza di residui antimicrobici nel prodotto. Sono nove gli avvisi di richiamo ufficiali datati 23 ottobre e pubblicati oggi sul portale ministeriale dedicato agli avvisi e ai ritiri precauzionali.

Si tratta di diversi formati e lotti di miele prodotti e confezionati dalla G.B. Ambrosoli S.p.A. nello stabilimento di Uggiate con Ronago (Como). I prodotti interessati includono:

“Mielness mielprotein al cioccolato”

“Miele di fiori in vaso”

“Miele confezione easy”

“Bicchiere miele di fiori”

“Miele confezione pack sport”

Lotti e scadenze interessati

Mielness mielprotein al cioccolato 220 g → lotto D0226 – scadenza 28/02/2027

– scadenza Mielness mielprotein al cioccolato 200 g → lotti D0306 – D0307 – D0310 – scadenza 31/03/2028

– scadenza Miele di fiori Vaso 250 g → lotti D0305 – D0306 – D0307 – D0310 – scadenza 31/03/2028

– scadenza Miele di fiori Vaso 600 g → lotto D0227 – scadenza 29/02/2028

– scadenza Miele di fiori Vaso 500 g → lotti D0228 – D0303 – D0304 – scadenze 29/02/2028 – 31/03/2028

– scadenze Miele di fiori 220 g → lotti D0306 – D0307 – D0310 – scadenza 31/03/2028

– scadenza Miele confezione easy 360 g → lotto D0226 – scadenza 10/03/2028

– scadenza Bicchiere miele di fiori 175 g → lotti D0311 – D0312 – D0313 – scadenza 10/03/2028

– scadenza Miele confezione pack sport 100 g → scadenze 26/02/2028 – 03/03/2028 – 04/03/2028 – 10/03/2028

Cosa fare se avete acquistato il prodotto

I prodotti coinvolti sono già stati ritirati dagli scaffali dei punti vendita, ma chi avesse acquistato confezioni appartenenti ai lotti indicati non deve consumarle. È possibile restituire il prodotto direttamente al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione.

Il richiamo è stato disposto in via precauzionale, in attesa di ulteriori analisi. L’azienda produttrice ha comunicato di collaborare pienamente con le autorità sanitarie.