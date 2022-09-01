MAXI-BLITZ A COSENZA: 300 ARRESTI C'È ANCHE IL SINDACO DI RENDE. SEQUESTRATI BENI PER 72 MILIONI

Un'operazione contro la 'ndrangheta è stata condotta all'alba a Cosenza e nell'hinterland cittadino da carabinieri, polizia e guardia di finanza con il coordinamento della Dda di Catanzaro.Eseguite ol...

Un'operazione contro la 'ndrangheta è stata condotta all'alba a Cosenza e nell'hinterland cittadino da carabinieri, polizia e guardia di finanza con il coordinamento della Dda di Catanzaro.

Eseguite oltre duecento ordinanze cautelari emesse dal Gip distrettuale del capoluogo su richiesta della Dda, diretta da Nicola Gratteri.

Nell'operazione sono coinvolti amministratori locali, professionisti, imprenditori ed esponenti della criminalità organizzata cosentina.

Ai domiciliari è finito il sindaco di Rende, l'avvocato Marcello Manna, presidente dell'Anci (l'Associazione dei comuni italiani) della Calabria. Al momento non è stato possibile sapere quale sia il fatto contestato a Manna e se si riferisca alla sua attività di amministratore o di professionista. Sempre aiu domiciliari anche altri due amministratori locali.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, dalle Squadre mobili di Cosenza e Catanzaro e dallo Sco, dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza e del Nucleo di polizia economica finanziaria di Reggio Calabria, dal Gico di Catanzaro e dallo Scico della Guardia di finanza. Le persone destinatarie delle ordinanze di custodia cautelare sono, secondo l'accusa, responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, organizzazione illecita di giochi anche d'azzardo e di scommesse, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni e valori.

Nel corso dell'operazione è stato eseguito anche un sequestro di beni mobili ed immobili per un valore di 72 milioni di euro.

Il sequestro é stato attuato dai finanzieri del Gico del Comando provinciale di Catanzaro e dello Scico. Il provvedimento é stato disposto dalla Dda ed ha carattere preventivo d'urgenza.

Successivamente, dunque, dovrà essere sottoposto al vaglio del Gip distrettuale. I beni sequestrati consistono in liquidità depositate su conti correnti, aziende e società varie. (ANSA).