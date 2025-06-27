MAXI BLITZ ANTIMAFIA A CATANIA: 21 ARRESTI CONTRO I CURSOTI MILANESI
CATANIA – Dalle prime luci dell’alba, oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma – tra cui la Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, e i Nuclei Elicotteri e Cinofili – stanno eseguendo un’importante operazione antimafia su vasta scala.
L’intervento è finalizzato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, nei confronti di 21 soggetti ritenuti affiliati al clan mafioso dei Cursoti Milanesi, una delle organizzazioni storicamente radicate nel capoluogo etneo.
Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, e detenzione e porto illegale di armi da fuoco, con l’aggravante del metodo mafioso.
L’operazione non si limita a Catania: le perquisizioni e gli arresti sono in corso anche nelle province di Agrigento, Benevento, Cosenza, Enna, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Verbano-Cusio-Ossola e Voghera.
I NOMI DEGLI ARRESTATI
Filippo Abramo, nato a Catania il 12/12/1966
Giuseppe Agatino Ardizzone (“Peppe ca Barba”), nato a Catania il 24/09/1993
Giorgio Campisi, nato a Catania il 16/03/1995
Andrea D’Ambra (“Scialuppa”), nato a Catania il 16/09/1996
Carmelo Distefano (“Pasta ca sassa”), nato a Catania il 23/04/1970
Antonio Fichera, nato a Catania il 20/10/1992
Salvatore Pietro Gagliano (“Piero”), nato a Catania il 03/08/1997
Alfio Cristian Licciardello (“Merluzzo”), nato a Catania il 04/11/1992
Giuseppe Licciardello (“Peppolino o Fringuello”), nato a Catania il 26/11/1998
Sebastiano Miano (“Seby Piripicchio”), nato a Catania il 22/12/1994
Giuseppe Santo Patanè, nato a Catania il 01/11/1996
Concetto Pitarà (“Concetto u Furasteri”), nato a Catania il 17/12/1977
Concetto Piterà, nato a Catania il 28/12/1976
Gabriele Giuseppe Piterà (“Scimmia”), nato a Catania il 28/02/1982
Giuseppe Piterà (“Unghio”), nato a Catania il 18/03/2000
Giuseppe Concetto Piterà (“Matelico”), nato a Catania il 25/05/2001
Rosario Piterà, nato a Catania il 05/05/2002
Raimondo Signorelli (“Rey”), nato a Catania il 12/09/2000
Emanuele Strano, nato a Catania il 20/01/1999
Gabriele Strano, nato a Catania il 07/04/1995
Carmelo Tiralongo (“Mentina”), nato a Catania il 07/01/2001.