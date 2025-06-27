MAXI BLITZ ANTIMAFIA A CATANIA: 21 ARRESTI CONTRO I CURSOTI MILANESI

CATANIA – Dalle prime luci dell’alba, oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma – tra cui la Compagnia di Intervento Operativo del X...

CATANIA – Dalle prime luci dell’alba, oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma – tra cui la Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, e i Nuclei Elicotteri e Cinofili – stanno eseguendo un’importante operazione antimafia su vasta scala.

L’intervento è finalizzato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, nei confronti di 21 soggetti ritenuti affiliati al clan mafioso dei Cursoti Milanesi, una delle organizzazioni storicamente radicate nel capoluogo etneo.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, e detenzione e porto illegale di armi da fuoco, con l’aggravante del metodo mafioso.

L’operazione non si limita a Catania: le perquisizioni e gli arresti sono in corso anche nelle province di Agrigento, Benevento, Cosenza, Enna, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Verbano-Cusio-Ossola e Voghera.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Filippo Abramo, nato a Catania il 12/12/1966

Giuseppe Agatino Ardizzone (“Peppe ca Barba”), nato a Catania il 24/09/1993

Giorgio Campisi, nato a Catania il 16/03/1995

Andrea D’Ambra (“Scialuppa”), nato a Catania il 16/09/1996

Carmelo Distefano (“Pasta ca sassa”), nato a Catania il 23/04/1970

Antonio Fichera, nato a Catania il 20/10/1992

Salvatore Pietro Gagliano (“Piero”), nato a Catania il 03/08/1997

Alfio Cristian Licciardello (“Merluzzo”), nato a Catania il 04/11/1992

Giuseppe Licciardello (“Peppolino o Fringuello”), nato a Catania il 26/11/1998

Sebastiano Miano (“Seby Piripicchio”), nato a Catania il 22/12/1994

Giuseppe Santo Patanè, nato a Catania il 01/11/1996

Concetto Pitarà (“Concetto u Furasteri”), nato a Catania il 17/12/1977

Concetto Piterà, nato a Catania il 28/12/1976

Gabriele Giuseppe Piterà (“Scimmia”), nato a Catania il 28/02/1982

Giuseppe Piterà (“Unghio”), nato a Catania il 18/03/2000

Giuseppe Concetto Piterà (“Matelico”), nato a Catania il 25/05/2001

Rosario Piterà, nato a Catania il 05/05/2002

Raimondo Signorelli (“Rey”), nato a Catania il 12/09/2000

Emanuele Strano, nato a Catania il 20/01/1999

Gabriele Strano, nato a Catania il 07/04/1995

Carmelo Tiralongo (“Mentina”), nato a Catania il 07/01/2001.