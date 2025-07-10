MAXI BLITZ ANTIMAFIA A CATANIA: 38 ARRESTI CONTRO IL CLAN SANTAPAOLA-ERCOLANO

CATANIA – Dalle prime luci dell’alba, oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sici...

CATANIA – Dalle prime luci dell’alba, oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e il 12° Nucleo Elicotteri, stanno eseguendo una vasta operazione antimafia – denominata Naumachia – a Catania e non solo.

L’attività, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, prevede l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 38 soggetti. Sono tutti ritenuti appartenenti al clan mafioso dei “Santapaola-Ercolano”, storicamente radicato nel territorio catanese.

Le accuse per i 38 coinvolti

I destinatari del provvedimento sono accusati, a vario titolo e nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, di:

Le città nel mirino

L’operazione è in corso non solo a Catania, ma anche nelle province di Siracusa, Enna, Asti, Agrigento, Caltanissetta, Napoli, Pavia e Palermo. Confermando l’estensione dell’influenza del sodalizio criminale.

Note

Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 11 di oggi, presso la Sala Riunioni della Procura della Repubblica di Catania, al Palazzo di Giustizia.