Maxi deposito di merce rubata: refurtiva per oltre 200 mila euro

C'è anche un autocarro Fiat Iveco “Daily” rubato lo scorso ottobre a Paternò

95047.it Ieri mattina, a conclusione di una complessa attività info-investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno fatto scattare un blitz all’interno di un capannone ubicato nel quartiere di Acquicella, precisamente in Via Crocifisso, laddove, su di una superficie stimabile in oltre 600 mq, i militari hanno scoperto un vero e proprio “bazar” di merce rubata. Ecco l'elenco:

1 furgone Ford “Transit”, con cabina frigo, rubato lo scorso dicembre a San Gregorio di Catania e di proprietà della Ditta “Solaris Distribuzione” con sede proprio in quel centro.

1 autocarro Fiat Iveco “Daily”, rubato lo scorso ottobre a Paternò, risultato di proprietà di un privato cittadino residente a Paternò.

1 furgone Fiat Iveco 35, rubato nel dicembre del 2014 a Viagrande, risultato di proprietà di un privato cittadino.

3.000 uova pasquali marcati “Dolfin”, rubati alla società “Dolfin S.p.a” con sede legale a Riposto.

13 colli integri, contenenti altrettanti condizionatori marcati “Mitsubishi” e 1 lavatrice marca “Bosch”, modello “Green”, il tutto rubato alla Società “Papino” S.p.a. con sede in Belpasso.

Diversa metratura di moquette, trasportata all’interno del Fiat Iveco 35 asportato a Viagrande.

Una decina di colli contenenti maschere e costumi riconducenti al tema della Festa di Halloween (sono in corso degli accertamenti per stabilirne la provenienza).

103 scatole contenenti migliaia di kit relativi a delle chiavi dinamometriche POWERFIX (sono in corso degli accertamenti per stabilirne la provenienza).

150 Flaconi-dispenser, da 500 ml cadauno, di sapone liquido “Rock’n’ Roll Cien” (sono in corso degli accertamenti per stabilirne la provenienza).

Il deposito, nella piena disponibilità di un pluripregiudicato catanese di 39 anni, denunciato per ricettazione, è stato opportunamente posto sotto sequestro. Nel medesimo contesto operativo, i militari sono riusciti a recuperare altre 100 uova pasquali, finiti già sui banchi di vendita di un Panificio di Via Della Concordia, facenti parte dello stesso lotto ritrovato all’interno del deposito di Via Crocifisso. Ovviamente, per il titolare dell’esercizio commerciale, un 30enne catanese, è scattata la denuncia per ricettazione. Nei prossimi giorni i Carabinieri provvederanno a restituire i mezzi e la merce tracciabile ai legittimi proprietari implementando alcuni approfondimenti investigativi che potrebbero collegare il “tenutario” del deposito alla criminalità organizzata.