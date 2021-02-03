MAXI DOWN TELEFONICO: PROBLEMI A WIND 3, POSTE MOBILE, TIM, VODAFONE E ALTRI OPERATORI

AGGIORNAMENTO ORE 19.30Pomeriggio difficilissimo per molti operatori di telefonia mobile italiani quello di oggi, 3 febbraio 2021. Da quanto risulta leggendo le segnalazioni inviate all’aggregatore Do...

Pomeriggio difficilissimo per molti operatori di telefonia mobile italiani quello di oggi, 3 febbraio 2021. Da quanto risulta leggendo le segnalazioni inviate all’aggregatore Downdetector e ad altri siti simili, e i messaggi inviati sui social dagli utenti ai rispettivi operatori, WindTre, Poste Mobile, Tim, Vodafone, Iliad e altri operatori (anche virtuali) hanno più di un problema.

.I più colpiti sembrano gli utenti di WindTre, ma molte segnalazioni arrivano anche da Poste Mobile (che si appoggia alla stessa rete Wind fino a fine marzo). Un numero di segnalazioni simile anche per TIM e leggermente inferiore per Vodafone e Iliad.

Tanti utenti WindTre stanno segnalando problemi nelle comunicazioni per via di quello che sembra un malfunzionamento nella rete nazionale dell'operatore. Al momento non abbiamo a disposizione informazioni ufficiali da parte di WindTre, ma la situazione può essere verificata sul sito DownDetector. Sono migliaia gli utenti che hanno riportato il down della rete cellulare WindTre in questi minuti a partire dalle 16 del pomeriggio.