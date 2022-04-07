95047

MAXI INCENDIO DI PANNELLI SOLARI ALL’INTERPORTO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, stanno operando per un incendio di pannelli solari all'interno dell'iInterporto di Catania.Le fiamme sono arrivate a lambire dei pannelli fotovol...

A cura di Redazione Redazione
07 aprile 2022 13:54
MAXI INCENDIO DI PANNELLI SOLARI ALL’INTERPORTO DI CATANIA -
Dintorni
Condividi

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, stanno operando per un incendio di pannelli solari all'interno dell'i

Interporto di Catania.

Le fiamme sono arrivate a lambire dei pannelli fotovoltaici, attraverso un canneto confinante.

Sul posto stanno operando, la squadra del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania, un'autobotte di supporto e l'autoscala.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047