MAXI INCENDIO DI PANNELLI SOLARI ALL’INTERPORTO DI CATANIA
A cura di Redazione
07 aprile 2022 13:54
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, stanno operando per un incendio di pannelli solari all'interno dell'i
Interporto di Catania.
Le fiamme sono arrivate a lambire dei pannelli fotovoltaici, attraverso un canneto confinante.
Sul posto stanno operando, la squadra del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania, un'autobotte di supporto e l'autoscala.
