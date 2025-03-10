MAXI INCIDENTE SULLA CATANIA-SIRACUSA: COINVOLTI PIÙ MEZZI, UN’AUTO FINISCE SOTTO UN CAMION, DIVERSI FERITI

AGGIORNAMENTOUna giovane di 24 anni, Josephine Leotta, originaria di Belpasso, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada Catania-Siracusa.Il sinistro si...

AGGIORNAMENTO

Una giovane di 24 anni, Josephine Leotta, originaria di Belpasso, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada Catania-Siracusa.

Il sinistro si è verificato nel territorio etneo, sulla carreggiata in direzione della statale 114, nei pressi della galleria San Demetrio. Secondo una prima ricostruzione, la giovane viaggiava a bordo di una Toyota Yaris quando la sua auto è rimasta schiacciata tra due camion in un impatto devastante che non le ha lasciato scampo.

L’incidente ha coinvolto almeno cinque veicoli, causando gravi disagi alla circolazione, con il traffico completamente bloccato in direzione Siracusa.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: ambulanze e vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere e ripristinare la sicurezza sulla carreggiata. Alcuni dei feriti versano in gravi condizioni e sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali più vicini.

Tra le possibili cause dell’incidente, si valuta anche la fitta nebbia che questa mattina ha avvolto la zona, riducendo drasticamente la visibilità e rendendo la circolazione particolarmente pericolosa.

La polizia stradale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto, mentre il traffico resta paralizzato con lunghe code e pesanti disagi per gli automobilisti.

Le autorità raccomandano massima prudenza alla guida e suggeriscono percorsi alternativi per evitare ulteriori problemi alla viabilità. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza proseguiranno per tutta la giornata.

