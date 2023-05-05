MAXI OPERAZIONE A CATANIA: 68 ARRESTI PER DROGA, ESTORSIONE E FURTI D'AUTO. I NOMI DEGLI ARRESTATI

È in corso di svolgimento una imponente operazione dei carabinieri nel catanese. Secondo le prime informazioni sono stati disposti 68 arresti per traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e furti....

È in corso di svolgimento una imponente operazione dei carabinieri nel catanese. Secondo le prime informazioni sono stati disposti 68 arresti per traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e furti. Contestata anche l’aggravante mafiosa, “acquisto e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” e “detenzione illegale di armi e munizioni”.

L’indagine, denominata “Carback”, è stata condotta dalla Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania.

Ben 113 i capi di imputazione che vengono contestati agli indagati, tra i quali figurano, in aggiunta alle 68 persone raggiunte dai provvedimenti restrittivi, anche ulteriori 20 soggetti “a piede libero”.

Le investigazioni hanno documentato come, meticolosamente organizzati in 3 “batterie” ciascuna con una competenza territoriale ben precisa, gli indagati avessero affinato a tal punto le tecniche criminali da essere in grado di rubare un’autovettura parcheggiata su pubblica via in appena 20 secondi. Altri indagati svolgevano invece il ruolo di mediatore con i proprietari dei mezzi rubati, per concordare la restituzione del mezzo dietro versamento di un “riscatto”, di importo variabile tra i 500 e 1500 euro.

Accertato un ingente traffico di cocaina sia all’“ingrosso” che al “dettaglio”, con partite di droga, acquistate al prezzo di 42.000 €/Kg, che rifornivano fiorenti “piazze di spaccio” site nei quartieri catanesi di Librino e “San Giorgio”, ma anche a Nicolosi, a Siracusa, Trapani e a Palermo.

Un primo filone di indagine, che si è proficuamente sviluppato grazie ai riscontri effettuati e all’attività tecnica svolta, ha permesso di delineare l’esistenza di una collaudata organizzazione, costituita da 45 persone, dedita alla commissione di furti, estorsioni e ricettazioni, con il coinvolgimento anche di un soggetto gravemente indiziato di appartenere al clan dei “CURSOTI MILANESI”. In seno al sodalizio criminale operavano tre batterie di ladri, responsabili di 54 furti, attive nelle zone di Monte Po’, San Giorgio e San Cristoforo sulla base di taciti accordi che prevedevano una chiara suddivisione del territorio per lo svolgimento “coordinato” delle loro attività delittuose. La batteria di Monte Po’ operava nel quartiere Nesima di Catania e nei paesi etnei, quella di San Giorgio concentrava i propri interessi nella zona di Catania centro, mentre la batteria di San Cristoforo aveva “competenza” esclusiva sui centri commerciali del capoluogo.

Facevano parte dell’organizzazione criminale anche alcuni soggetti con il ruolo di intermediari che venivano contattati dalle vittime, direttamente o per il tramite di conoscenti, affinché si adoperassero per avviare l’iter per la restituzione del mezzo.

L’importo di ciascuna delle 33 estorsioni documentate poteva variare tra 300 e 1.500 euro in base al modello e alle condizioni dell’autovettura, al numero di persone intervenute nell’intermediazione ed al rapporto di conoscenza tra gli indagati e la vittima del furto.

I veicoli asportati venivano lasciati in sosta sulla pubblica via, nel pieno rispetto di una regola non scritta in base alla quale ciascuna batteria, prima di disporre del mezzo, attendeva almeno tre giorni, per i seguenti motivi:

concedere un congruo periodo di tempo al proprietario del veicolo rubato per mettersi in contatto con la batteria responsabile del furto ed intavolare l’illecita trattativa. Il cavallo di ritorno rappresentava, infatti, l’obiettivo principale in quanto garantiva all’associazione importi immediati e riduceva significativamente i rischi connessi alla gestione del mezzo (custodia, trasporto e altro);

poter rimediare ad eventuali “torti”, qualora l’autovettura asportata fosse appartenuta a personaggi di particolare caratura criminale o persone a loro vicine, provvedendo all’immediata restituzione del mezzo;

essere certi dell’assenza di eventuali dispositivi GPS nascosti e non individuati durante la “bonifica” del mezzo, scongiurando in tal modo il rischio di essere scoperti dalle Forze di Polizia.

Qualora le estorsioni non fossero andate a buon fine, trascorsi i tre giorni, le autovetture rubate venivano destinate alla ricettazione, anche fuori Provincia, per la successiva immissione nel fiorente mercato nero di veicoli e parti di ricambi.

In tale ambito investigativo, sono state deferite all’A.G. n. 13 persone per favoreggiamento personale, avendo fornito alla polizia giudiziaria informazioni palesemente false e fuorvianti, aiutando in tal modo gli autori del reato ad eludere le indagini.

Un secondo filone investigativo, nel quale sono rimaste coinvolte 30 persone, ha riguardato un ingente traffico di sostanze stupefacenti gestito da un gruppo criminale – con a capo un soggetto gravemente indiziato di appartenere al clan mafioso “CAPPELLO” – che poteva contare anche sulla disponibilità di armi e munizioni. Al riguardo, sono state censite e monitorate n. 2 piazze di spaccio ubicate una nel quartiere “Librino” e l’altra nel quartiere “San Giorgio”, nelle quali si smerciava sostanza stupefacente tipo cocaina, per un volume di affari di oltre € 1.000 giornalieri per ciascuna piazza.

Gli associati coinvolti in entrambi i filoni d’indagine avrebbero condiviso la medesima base logistica, costituita da un autonoleggio ubicato nel quartiere di San Giorgio, luogo in cui si concretizzavano accordi, incontri e pagamenti relativi alle attività illecite concernenti il furto dei veicoli finalizzato alle estorsioni o ricettazioni, ma soprattutto sito in cui avvenivano le contrattazioni riguardanti ingenti quantitativi di cocaina, venduta all’ingrosso a circa € 42.000 al kg e consegnata ai “grossisti” in vari punti della città per essere evidentemente destinata al rifornimento di altre piazze di spaccio presenti nel capoluogo etneo o in altre Province.

Soggetti destinatari di custodia cautelare in carcere:

ABATE Agatino Lorenzo

BELFIORE Giuseppina

BIONDI Salvatore

CACIA Francesco

CAMMARATA Giuseppe

CARO Annibale Giovanni

CARBONARO Salvatore

CARUANA Giovanni Edoardo

CONA Febronio

CONDORELLI Gaetano

COSTA Mario Cristian

FALSAPERLA Emmanuele

FERRERA Massimo

FICHERA Santo

FONTANAROSSA Concetto

GIANGRECO Gioacchino

GIARDINARO Umberto

GIUFFRIDA Salvatore

GRASSO Salvatore Nicola

MANGANARO Kevin

MARINO Andrea Antonio

MASCALI Antonino

MASCALI Lorenzo

MAUGERI Francesco

MIRABILE Giuseppe

MUSUMECI Jonathal

NICOSIA Carmen

NICOSIA Sebastiano

PAPPALARDO Gabriele

PITTERÀ Orazio Simone

PRIVITERA Nunzio

PUGLIA Marco

PULVIRENTI Giuseppe

RICCIO Christian

RICCIO Fabio

RUSSO Agatino (classe ‘73)

RUSSO Agatino (classe ‘95)

RUSTICO Dario

RUSTICO Orazio

SANFILIPPO Angelo

SANTONOCITO Antonino

SCUDERI Giuseppe

SPATICCHIA Simona

STRANO Johnny

TORRISI Cristian

TRICOMI Alessandro

TRICOMI Santo

TROPEA Salvatore Alberto

VENTIMIGLIA Daniele Francesco

ZAMMATARO Roberto

ZUCCARELLO Giorgio Daniele

Soggetti destinatari di misura cautelare degli arresti domiciliari: