MAXI OPERAZIONE A CATANIA: SEQUESTRATI 1000 KG DI MARIJUANA, 61 INDAGATI

Un’operazione antidroga, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, eseguita da squadra mobile di Ragusa e Guardia di finanza di Como, ha sgominato un traffico internazionale di marijuana dall’Albania con ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti destinate a piazze di droga in Italia.

L’operazione, denominata “Balkan”, ha portato allo scoperto 61 indagati di cui 37 albanesi e 24 italiani.

La Procura etnea ritiene di avere “inciso sull’intera filiera dell’organizzazione transnazionale azzerandone i vertici”. Durante le indagini, avviate nel 2012, sono stati eseguiti diversi blitz, in più città italiane: il più importante l’hanno eseguito a Catania, con il sequestro di 1.000 chili di marijuana e di armi utilizzate dai custodi per proteggere la droga.

Le indagini della squadra mobile e delle Fiamme gialle erano state avviate separatamente e sono state riunite in un unico fascicolo che ha portato all'individuazione dei fornitori albanesi.