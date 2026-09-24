Maxi operazione antimafia tra Catania e Siracusa: 25 misure cautelari, sequestri per 5,5 milioni

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antimafia tra le province di Catania e Siracusa.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, insieme ai Finanzieri del Comando Provinciale di Catania e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale etnea.

Sono 25 le persone destinatarie di misure cautelari personali. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo e in concorso, gravemente indiziati di numerosi reati, tra cui associazione di tipo mafioso, detenzione illecita di armi da guerra e comuni da sparo, estorsione, riciclaggio, rapina, traffico organizzato di sostanze stupefacenti e spaccio.

Contestati anche, in alcuni casi, percosse, trasferimento fraudolento di valori e l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Contestualmente è in corso l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di complessi aziendali, quote societarie, beni immobili, veicoli e disponibilità finanziarie.

Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro è stimato in circa 5,5 milioni di euro.

L’operazione è ancora in corso e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.