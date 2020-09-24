MAXI PIANTAGIONE A PATERNÒ: SEQUESTRO DA 1300 CHILI E 6 ARRESTI

https://www.youtube.com/watch?v=Slqwwm7vJRE&feature=youtu.beUna maxi piantagione di marijuana composta da oltre 1.200 piante, per un peso netto complessivo di 1.257 chilogrammi e’ stata scoperta d...

https://www.youtube.com/watch?v=Slqwwm7vJRE&feature=youtu.be

Una maxi piantagione di marijuana composta da oltre 1.200 piante, per un peso netto complessivo di 1.257 chilogrammi e’ stata scoperta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paterno’, supportati dai Cacciatori Sicilia.

In manette

Filadelfo Innao, di 63 anni, di Carlentini (Siracusa), Vincenzo Nicolosi, di 57 anni, di Aci Catena, Carmelo Russo, di 53, di Misterbianco, Nunzio Cacia di 47 di Misterbianco, Giombattista Cacia, di 81, di Misterbianco e un 52enne, di Misterbianco: sono accusati di concorso in coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, nonche’ detenzione illegale di munizioni.

I militari sono intervenuti all’interno di un aranceto di contrada Bae’ di Sotto (di proprieta’ dell’81enne), a Paterno’, e hanno scoperto i sei arrestati mentre raccoglievano le infiorescenze della canapa indiana. Trovati e sequestrati altri 52 chili di marijuana, stipati in 14 cassette di legno, nonche’ 120 cartucce calibro 12 detenute illegalmente. La serra era dotata di sistemi professionali di irrigazione, ventilazione ed essicazione. Gli arrestati, eccetto l’81enne finito agli arresti domiciliari per l’eta’, sono stati condotti ne carcere di Catania Piazza Lanza.