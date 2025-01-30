MAXI-RICHIAMO DI PRODOTTI COCA-COLA IN EUROPA PER ECCESSO DI CLORATO: L’ITALIA AL MOMENTO NON COINVOLTA

Coca-Cola ha annunciato il richiamo di diverse lattine e bottiglie di vetro in Belgio e altri paesi europei a causa di un eccessivo contenuto di clorato. La notizia è stata diffusa dal produttore e di...

Coca-Cola ha annunciato il richiamo di diverse lattine e bottiglie di vetro in Belgio e altri paesi europei a causa di un eccessivo contenuto di clorato. La notizia è stata diffusa dal produttore e distributore statunitense Coca-Cola Europacific Partners Belgium, che ha avviato le operazioni di ritiro dei prodotti interessati.

I prodotti coinvolti

Il richiamo riguarda una vasta gamma di prodotti distribuiti in Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Francia e Lussemburgo. Tra i marchi interessati figurano:

Coca-Cola

Sprite

Fanta

Fuze Tea

Minute Maid

Nalu

Royal Bliss

Tropico

I prodotti coinvolti sono stati messi in circolazione dalla fine di novembre e si riconoscono per il codice di produzione compreso tra 328 Ge e 338 Ge.

Secondo quanto riportato da Coca-Cola Europacific Partners Belgium, la quantità dei prodotti interessati è significativa. L'azienda ha precisato:

"La maggior parte dei prodotti e quelli che non sono stati venduti sono già stati rimossi dagli scaffali dei negozi e stiamo continuando a prendere provvedimenti per ritirare dal mercato tutti i prodotti rimanenti."

L'azienda ha inoltre confermato di essere in contatto con le autorità competenti nei diversi mercati interessati.

I rischi legati al clorato

Coca-Cola ha chiesto ai consumatori di non consumare i prodotti in questione, invitandoli a restituirli presso il punto vendita per ottenere un rimborso.

L'azienda ha spiegato che i test effettuati nel sito di produzione di Gand hanno rilevato livelli elevati di clorato, una sostanza chimica derivata dai disinfettanti a base di cloro utilizzati per il trattamento dell'acqua e la trasformazione degli alimenti.

Secondo il sito web della Commissione europea, l'esposizione prolungata al clorato negli alimenti può rappresentare un rischio per la salute, in particolare per i bambini con carenze di iodio lievi o moderate. Questo è stato confermato da un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) pubblicato nel 2015.

Le scuse dell'azienda

Il gruppo Coca-Cola si è scusato con i consumatori per l'accaduto e ha ribadito il proprio impegno a garantire la sicurezza e la conformità dei prodotti attraverso controlli rigorosi.

I consumatori sono invitati a verificare i codici di produzione dei prodotti acquistati e a rivolgersi ai rivenditori per eventuali dubbi o richieste di rimborso.