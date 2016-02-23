Maxi-ritiro di barrette Mars in 55 Paesi (e in Italia)

La multinazionale alimentare Mars ha ordinato un maxi-ritiro di prodotti in Germania, dopo che un consumatore ha trovato un pezzetto di plastica in una confezione. I dolciumi ritirati dalla vendita so...

La multinazionale alimentare Mars ha ordinato un maxi-ritiro di prodotti in Germania, dopo che un consumatore ha trovato un pezzetto di plastica in una confezione. I dolciumi ritirati dalla vendita sono quelli con i marchi Mars, Snickers, Milky Way Mini e Miniatures, nonche' le confezioni miste "Celebrations" con data di scadenza compresa tra il 19 giugno 2016 e l'8 gennaio 2017. (AGI)