MAXI SEQUESTRO DA 10 MILIONI AD ACI CASTELLO: SMASCHERATA BANCAROTTA FRAUDOLENTA NELLA GESTIONE DI UN HOTEL DI LUSSO

Il Tribunale di Catania ha ordinato il sequestro preventivo di beni del valore di circa 10 milioni di euro alla società PRESIDENT Srl, subentrata nella gestione di una nota struttura ricettiva ad Aci Castello. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato alla luce una presunta operazione di bancarotta fraudolenta collegata a una scissione societaria sospetta.

Secondo gli investigatori, i soci della RESIDENCE VAMPOLIERI Srl avrebbero trasferito l’intero patrimonio immobiliare, valutato 9,9 milioni di euro, alla PRESIDENT Srl, società comunque riconducibile agli stessi soggetti.

Dopo la scissione, RESIDENCE VAMPOLIERI si sarebbe ritrovata con un patrimonio netto di soli 50.000 euro, a fronte di debiti non conteggiati per oltre 600.000 euro, portando il valore effettivo in negativo.

L’attività alberghiera ha continuato a funzionare grazie a un contratto di locazione tra le due società, con un canone fisso di 120.000 euro l’anno più una quota variabile, contribuendo ulteriormente al dissesto della società originaria.

Sono indagati per bancarotta fraudolenta aggravata i soci Salvatore Vitale (nato nel 1951) e Angelo Ubaldo Vitale (nato nel 1961).

A seguito di gravi indizi di colpevolezza, il sequestro dell’intero compendio della PRESIDENT Srl è stato confermato anche dal Tribunale del Riesame.

La gestione dell’azienda è ora affidata a un amministratore giudiziario nominato ad hoc.