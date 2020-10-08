MAXI SEQUESTRO DI MASCHERINE E GUANTI, NON IDONEI FORNITI AGLI OSPEDALI

Un totale di circa 33.000 mascherine e 440.000 guanti sequestrati, sigilli a due aule scolastiche in strutture prefabbricate prive di collaudo e a una Rsa. Questo il bilancio delle ultime operazioni c...

Un totale di circa 33.000 mascherine e 440.000 guanti sequestrati, sigilli a due aule scolastiche in strutture prefabbricate prive di collaudo e a una Rsa. Questo il bilancio delle ultime operazioni condotte dai Nas a Catania, Milano e Lecce, nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione della pandemia di Covid-19. Mentre la corsa dei contagi da coronavirus continua a salire in modo lento ma costante, prosegue in tutti i settori l'impegno dei Carabinieri del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Nell'ambito di questi controlli, il Nas Catania ha individuato il titolare di una ditta di dispositivi medici che aveva fornito ad un ospedale guanti monouso non idonei all'impiego in ambiente sanitario. L'operazione ha portato al sequestro di 440.000 guanti in nitrile e all'individuazione di 3.600 mascherine monouso, con certificazione falsa. (