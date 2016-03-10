Maxi-sequestro di ovini e caprini alle spalle di viale dei Platani

Impossibile risalire alla tracciabilità dei capi: l’incubo degli investigatori è che potesse diffondersi la brucellosi. Intervento dei veterinari dell’Asp e dei carabinieri di Paternò

95047.it Almeno 700 capi tra ovini e caprini sequestrati in terreni in disuso che si trovano a nord di Paternò, alle spalle - per intenderci - di viale dei Platani. E’ tutto bestiame “non registrato e non identificabile” e, dunque, del quale è impossibile ricostruire la tracciabilità: tra questi, vi sarebbero anche una decina di capi rubati. Ad intervenire e a scoprire la vicenda sono stati i medici veterinari dell’Asp 3 di Catania con il pieno supporto dei carabinieri della Compagnia di piazza della Regione. Le pecore venivano fatte pascolare tra Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia: nella maggior parte dei casi erano stati assoldati extracomunitari per espletare il “servizio”. Venivano prodotti e venduti latte e formaggi (era stata allestita anche una sorta di piccola azienda agricola): ed in vista della Santa Pasqua vi erano già pronti alcuni agnelli pronti alla macellazione.

La preoccupazione maggiore per gli inquirenti è quella che la produzione - ripetiamo: impossibile da tracciare - potesse provocare la diffusione della brucellosi.