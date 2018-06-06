Maxi tamponamento sulla Palermo-Messina tra Rometta e Milazzo: coinvolte 10 auto, ci sono feriti - LE FOTO

Maxi tamponamento sull’autostrada A20 Palermo -Messina in direzione del capoluogo siciliano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 all’interno della galleria Grangiara, tra i Comuni Rometta e Milazzo in provincia di Messina. Una donna è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata dai soccorritori del 118 in codice rosso all’ospedale Policlinico di Messina.

Sono rimaste coinvolte 10 auto.

Almeno altri due automobilisti sono rimasti feriti meno gravemente.

Secondo una prima ricostruzione il maxi tamponamento a catena sarebbe avvenuto poichè ad un bus è fuoriuscito olio dal vano motore, provocando perdita di aderenza delle auto coinvolte, sull’asfalto. In un secondo momento altre auto sono piombate addosso a quelle ferme. Un’auto si è anche incendiata con l’impatto. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Milazzo e di Villafranca che hanno immediatamente estinto l’incendio evitando conseguenze peggiori.

I vigili del fuoco hanno prestato anche i primi soccorsi, mettendo in sicurezza la zona. A causa dell’ingente perdita di olio è intervenuto anche il Nucleo nucleare biologico chimico radiologico (Nbcr) dei Vigili del fuoco, per valutare i rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

E’ al vaglio degli agenti della polizia stradale di Messina l’esatta dinamica del tamponamento. Il traffico è stato deviato sulla strada statale all’altezza dello svincolo di Rometta, per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire. La Polizia stradale ha istituito il doppio senso di circolazione sull’altra carreggiata.

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, l’elisoccorso che ha atterrato in autostrada e la polizia.