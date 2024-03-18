MAXI TAMPONAMENTO SULLA SS121, COINVOLTE ALMENO SEI AUTO

Un incidente si è verificato sulla Superstrada 121 nella mattinata di oggi, 18 Marzo 2023, lasciando dietro di sé una scia di disagi.Le circostanze che hanno portato a questo evento sono al momento o...

Un incidente si è verificato sulla Superstrada 121 nella mattinata di oggi, 18 Marzo 2023, lasciando dietro di sé una scia di disagi.

Le circostanze che hanno portato a questo evento sono al momento oscure, ma ciò che è certo è che un tamponamento ha coinvolto almeno sei autovetture, fermando la loro corsa nel mezzo della carreggiata.

La collisione si è verificata nei pressi dello svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania, creando un vero e proprio caos sulla strada.

Nonostante la gravità dell'incidente, fortunatamente le prime notizie riportano che le condizioni dei coinvolti non sembrano essere gravi, portando un certo sollievo in mezzo alla tragedia.

Tuttavia, i disagi alla viabilità sono stati considerevoli, con code che si sono formate immediatamente per permettere l'intervento tempestivo dei soccorsi e per la rimozione dei veicoli danneggiati.

La sicurezza dei viaggiatori è stata la priorità assoluta, mentre le autorità hanno lavorato instancabilmente per riportare la situazione alla normalità.

Questo incidente serve da ennesimo promemoria dell'importanza di guidare con prudenza e attenzione costante, soprattutto in condizioni di traffico intenso.

GRAZIE ALLA SEGNALAZIONE DI UNA NOSTRA AFFEZIONATA LETTRICE