MAXI TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGHE CODE

Ennesimo incidente sulla ss121.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9.30 nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Catania.

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale presente sul posto si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto ben 5 veicoli, fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone.

Forte ripercussioni sul traffico con coda al momento che arriva nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia.