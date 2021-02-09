95047

MAXI TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGHE CODE

Ennesimo incidente sulla ss121.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9.30 nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Catania.Per cause in via d'accertamento da parte della Poliz...

09 febbraio 2021 10:28
Ennesimo incidente sulla ss121.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9.30 nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Catania.
Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale presente sul posto si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto ben 5 veicoli, fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone.
Forte ripercussioni sul traffico con coda al momento che arriva nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia.

