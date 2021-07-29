MAXI TAMPONAMENTO SULL'A18 , 5 AUTO COINVOLTE
Maxi tamponamento che ha coinvolto 5 autovetture si è verificato nella mattina di oggi, 29 Luglio 2021.
Il sinistro si è verificato sull'A18 un paio di centinai di metri prima dei caselli di San Gregorio in direzione Catania.
Nell'incidente, la cui dinamica è in fase di ricostruzione, sono rimaste coinvolte 5 auto.
Sul posto sono intervenute tre ambulanze che hanno hanno dato soccorso alle persone ferite, che secondo le prime informazioni non avrebbero riportato ferite gravi , che sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Sul posto la Polizia stradale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Al momento si segnalano lunghissime code, con fila che inizia nei pressi dello svincolo di Acireale .