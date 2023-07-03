MAZARA DEL VALLO, BIMBA DI 4 ANNI CADE DAL BALCONE DI CASA. CRITICHE LE SUE CONDIZIONI

Una bambina di soli 4 anni è caduta dal balcone di casa ed è rimasta ferita in maniera molto grave. È accaduto a Mazara del Vallo, in una abitazione in via Castelvetrano. Probabilmente si è sporta tro...

Una bambina di soli 4 anni è caduta dal balcone di casa ed è rimasta ferita in maniera molto grave. È accaduto a Mazara del Vallo, in una abitazione in via Castelvetrano.

Probabilmente si è sporta troppo dalla ringhiera ed è precipitata giù. La bimba è finita sulla sede stradale dopo un volo dal secondo piano della casa dove vive con la famiglia.

Le condizioni della piccola sono subito apparse gravissime; è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale «Abele Ajello» di Mazara del Vallo.

Al nosocomio è stata sottoposta subito a un intervento chirurgico per le ferite riportate ad alcuni organi interni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Mazara del Vallo che stanno cercando di ricostruire la dinamica dalla caduta.